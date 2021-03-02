Павлютс: правительство должно "включить тревожную кнопку" о приближении третьей волны Covid-19

Пришел момент, когда правительство должно "включить тревожную кнопку" и предупредить общество о приближении третьей волны Covid-19 в Латвии, заявил СМИ министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Министр охарактеризовал текущую эпидемиологическую ситуацию как стабильную, добавив, что уровень заболеваемости остается высоким.

"Появились серьезные препятствия — не только не снижается уровень заболеваемости, но и наши специалисты пришли к правительству с предупреждением — как и в других странах, у нас есть доказательства того, что эти новые британские штаммы достигли Латвии и распространяются здесь", — сказал Павлютс. Теперь, когда удельный вес этих новых штаммов составляет более 5%, пришло время, когда правительство должно бить тревогу, добавил министр.

Правительство должно разработать план действий в этой новой ситуации. "Если мы позволим этим вирусам распространиться и захватить власть, то новый штамм станет для нас серьезной угрозой", — сказал министр.

Он напомнил, что в настоящее время из-за распространения нового штамма в Эстонии наблюдается быстрый рост заболеваемости, в результате уровень заболеваемости в соседней стране в настоящее время вдвое выше, чем в Латвии. Министр считает это серьезным предупреждением для Латвии, которое оправдывает необходимость совместной разработки мер безопасности.

Учитывая важность этих решений, нужно разрабатывать их тщательно, на основе диалога между министрами и социальными партнерами.

Как сообщалось, к следующей неделе группа по оперативному управлению должна будет разработать как минимум два варианта действий — усилить или ослабить ограничения.