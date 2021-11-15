Павлютс: правительство не планирует возобновлять серьезные ковид-ограничения

Правительство не планирует возобновлять в Латвии действие серьезных ковид-ограничения, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс в понедельник в интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения, отвечая на вопрос о том, при каких показателях, связанных с распространением Covid-19, правительство может задуматься о возвращении ограничений.

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С понедельника, 15 ноября, отменены особо строгие ограничения, введенные в Латвии для ограничения заболеваемости Covid-19. В стране остаются требования, которые действовали с 11 октября по 20 октября, однако впредь в "зеленом" режиме будут проходить все очные мероприятия и оказываться услуги, за исключением критически важных, а комендантский час отменен. Более подробно об этом - в материале Delfi "Сегодня Латвия выходит из режима локдауна. Что об этом нужно знать?"

По оценке Павлютса, действовавший в стране локдаун оказался результативным: уменьшилось количество контактов между людьми, поэтому Латвия перестала быть европейским антилидером по заболеваемости. Но самое главное, по его словам, заключается в снижении числа пациентов с коронавирусом в больницах, хотя ситуация там по-прежнему сложная.

Министр прямо не ответил на вопрос о том, при каких обстоятельствах может быть снова введен локдаун. Он сказал, что "всё в наших руках". Павлютс выразил надежду, что в Латвии больше не потребуется вводить строгие ограничения. "Такого плана у правительства нет", - пояснил политик, выразив надежду, что люди будут вести себя разумно.

Комментируя возможность облегчить к Рождеству уже действующие с 15 ноября ограничения - например, разрешить праздничные ярмарки, Павлютс сказал: если заболеваемость снизится, и правительство увидит возможность что-то облегчить, то это будет сделано, но пока таких планов нет.

Министр призвал жителей вести себя ответственно и не увлекаться предпраздничным шопингом, чтобы не пришлось вводить дополнительные ограничения в праздники.