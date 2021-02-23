Павлютс: правительство пока не думало о преимуществах для привитых от Covid-19

Пока не правительственном уровне не обсуждались конкретные преимущества, которые могут быть предоставлены привитым от Covid-19, но во вторник обсуждался вопрос о том, что такая дискуссия в скором времени должна начаться, сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он отметил, что в настоящее время основным преимуществом является гарантия, что у привитого человека течение болезни в случае инфицирования не будет тяжелым.

Говорить о других преимуществах, по словам Павлютса, пока рано, так как ученые еще не знают, насколько велика способность вакцин остановить передачу вируса, а не только предотвратить серьезное течение болезни.