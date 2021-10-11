Павлютс: правительство рассмотрит создание полевого госпиталя и доплаты врачам в связи с Covid-19

В ближайшее время правительство планирует рассмотреть предоставления доплаты медикам в связи с пандемией Covid-19, а также возможность создания больницы временного ухода, заявил после заседания коалиции министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP!).

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Министр указал, что во вторник, 12 октября, в правительстве планируется проинформировать о подготовке к возможным сценариям с созданием временной больницы для пациентов с Covid-19.

Павлютс также надеется, что на заседании правительства можно будет рассмотреть выделение средств для найма единого колл-центра с целью осуществления контрольных звонков тем, кто находится на карантине или самоизоляции. Министр отметил, что в проведении этого контроля тесно сотрудничают Госполиция и Инспекция здравоохранения.

Также планируется рассмотреть вопрос о пандемийных доплатах медикам в последнем квартале этого года, учитывая, что заболеваемость в Латвии достигла небывалого уровня и ведется подготовка к перегрузке больниц, указал Павлютс.