Павлютс предлагает начать вакцинацию учителей вместе с пенсионерами старше 60 лет
Foto: LETA

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс предлагает начать вакцинацию работающих очно педагогов одновременно с пенсионерами старше 60 лет, сообщает LETA.

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По его словам, в приоритете должны быть те группы, у кого самый высокий риск заражения, и те учителя, которые работают очно со школьниками, относятся к группе риска.

Ранее Павлютс заявил, что важных должностных лиц надо вычеркнуть из второй приоритетно вакцинируемой группы, в которую входят работники и клиенты центров социального ухода. По мнению политика, нельзя создавать в обществе впечатление, что есть какие-то неограниченно большие, неизвестные приоритетные списки на вакцинацию. Если в будущем будет потребность вакцинировать каких-то особенных людей, то решение об этом будет принимать Кабинет министров. Включение этих лиц в список приоритетов будет отдельным решение правительства, только в этот раз это будет открытое решение, сказал Павлютс.

Как уже сообщалось, в социальных сетях прозвучала критика в адрес вакцинации всех министров. Пользователи считают, что в первую очередь вакцину должны получать те, у кого больший риск заболеть и умереть от Covid-19. Согласно расследованию передачи Латвийского телевидения de facto, правительство расширило и пятую приоритетную группу, в которую ранее входили только учителя, сотрудники оперативных служб, представители армии и работники системы энергоснабжения. По сравнению с предыдущими версиями она выросла почти на 14 тысяч человек. В нее вошли, к примеру, "критически важные для Сейма работники", число которых, правда, точно не указано.

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