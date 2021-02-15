Павлютс предлагает остановить приоритетную вакцинацию должностных лиц
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Важных должностных лиц надо вычеркнуть из второй приоритетно вакцинируемой группы, в которую входят работники и клиенты центров социального ухода, сказал в эфире Латвийского радио министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!).

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По мнению политика, нельзя создавать в обществе впечатление, что есть какие-то неограниченно большие, неизвестные приоритетные списки на вакцинацию. Если в будущем будет потребность вакцинировать каких-то особенных людей, то решение об этом будет принимать Кабинет министров. Включение этих лиц в список приоритетов будет отдельным решение правительства, только в этот раз это будет открытое решение, сказал Павлютс.

Как уже сообщалось, в социальных сетях прозвучала критика в адрес вакцинации всех министров. Пользователи считают, что в первую очередь вакцину должны получать те, у кого больший риск заболеть и умереть от Covid-19. Согласно расследованию передачи Латвийского телевидения "de facto”, правительство расширило и пятую приоритетную группу, в которую ранее входили только учителя, сотрудники оперативных служб, представители армии и работники системы энергоснабжения. По сравнению с предыдущими версиями она выросла почти на 14 тысяч человек. В нее вошли, к примеру, "критически важные для Сейма работники", число которых, правда, точно не указано.

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