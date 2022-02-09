Павлютс предлагает снимать ограничения в три шага

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс предлагает коалиционным партиям договориться о плане по снижению ограничений, который проходил был постепенно - в три этапа.

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"Волну омикрона нужно преодолеть безопасно, ответственно и таким образом, чтобы всем было понятно. Поэтому призываю партнеров по коалиции договориться о плане по смягчению ограничений, который можно реализовать в три шага, постепенно отменяя запреты и облегчая работу отраслей. Одновременно правительство должно учитывать, что ситуация в сфере здравоохранения по-прежнему очень сложная и снижение уровня заболеваемости ожидается только во второй половине февраля", - отметил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Первый шаг. Смягчение ограничений началось со школ, где эпидемиологическая ситуация на данный момент стабилизировалась. С 14 февраля в отношении школьников и педагогов, ставших контактными лицами, больше не будут применяться условия карантина. Также планируется, что с 16 февраля будут облегчены условия карантина в детсадах; кружки по интересам и различные мероприятия дети смогут посещать, не показывая результаты тестов; на детей не будут распространяться "безопасные зоны", а также они смогут без ограничений посещать "зеленые" зоны. Одновременно для обеспечения безопасности в школах сохранится тестирование.

Второй шаг. Министр здравоохранения предлагает с 1 марта провести всеобъемлющее смягчение ограничений:

отменить запрет на работу отраслей, которым сейчас это запрещено, например, ночным клубам и аттракционам, отменить ограничения по времени и квадратуре для поставщиков услуг, отменить требования удаленной работы, требования по работе вентиляции и дистанцию - они останутся в качестве рекомендаций; отменить требование предъявлять ковид-сертификат в розничной торговле (одновременно как в Литве сохранить требование обеспечить на одного посетителя площадь 15 квадратных метров). существенно увеличить разрешенное количество посетителей на мероприятиях (с 500 до 3000 человек), регистрировать посетителей не нужно; существенно увеличить число посетителей частных мероприятий (в помещениях с 10 до 50 человек, на улице - с 20 до 100 человек); не будут определены размеры групп в спортивных, образовательных и ремесленных мероприятиях.

В туристической отрасли планируется сохранить минимум требований ЕС - разрешить несущественные путешествия со всех стран с ковид-сертификатом или негативным тестом без требования самоизоляции.

Одновременно министр здравоохранения предлагает сохранить требование носить в помещениях маски и респираторы FFP2, а также наличие ковид - сертификатов в том, случае, если повышен риск заразиться - например, собралось большое число людей и нет возможности соблюдать дистанцию, или же не используются маски и респираторы, в том числе на мероприятиях, в ночных клубах, аттракционах, спортивных и ремесленных мероприятиях, в сфере общепита, на религиозных мероприятиях, а также в работе с клиентами.

Третий шаг. Если ситуация в больницах будет стабильной и в Латвии не будет более 25 новых госпитализаций в день (аналогично как это происходит в Эстонии), то с 1 апреля планируется отменить и остальные ограничения.