Павлютс: при разработке плана вакцинации приходится оперировать многими неизвестными

При разработке плана вакцинации от Covid-19 приходится оперировать многими неизвестными, поэтому необходимо определить действия при разных сценариях развития ситуации, заявил после заседания правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!).

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Оценивая ситуацию с Covid-19, он подчеркнул, что она сложная, но относительно стабильная. В больницах все еще много больных, но стремительного роста их количества не наблюдается.

Правительство постановило объявить вакцинацию проектом национального масштаба, в рамках которого поставлена задача создать до марта возможности для вакцинации десятков тысяч человек в неделю.

Для реализации такого проекта необходимо соответствующее управление. Павлютс выразил надежду, что бюро по управлению процессом вакцинации начнет работу уже в конце следующей недели.

Министр обороны Артис Пабрикс (Развитие/За!) заявил, что Национальные вооруженные силы готовы сотрудничать с Минздравом в вопросах планирования и логистики.

Также в ближайшие две недели будут внесены улучшения в план вакцинации. Уже завтра, 15 января, состоится дискуссия с представителями отрасли информационных технологий и логистики, чтобы создать эффективную систему. На тот же день намечено удаленное собрание, на котором ведомства обсудят вопросы логистики.

По словам Павлютса, в настоящее время основные вопросы связаны именно с поставками вакцин. "Ранее доставленные вакцины практически исчерпаны. Следующие грузы мы можем получить в феврале, когда предусмотрена доставка более 20 000 вакцин "Moderna". Они будут использованы, чтобы завершить вакцинацию медиков и начать вакцинацию в центрах социального ухода", - сообщил министр.

Он подчеркнул, что большие надежды связаны с утверждением вакцины "AstraZeneca", потому что тогда в феврале Латвия могла бы получить первую крупную партию вакцин, которой хватит для вакцинации приоритетных групп.