Павлютс приветствует введение "плана D+", контакты нужно сократить до 40%

Во время Совета по управлению кризисом министр здравоохранения Даниэлс Павлютс призвал ввести строгие меры безопасности. По словам министра, необходимо немедленно сократить количество контактов в обществе как минимум на 40%.

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Сейчас контакты удалось сократить всего на 5-10%, об этом говорят данные анализа, который провели специалисты Министерства здравоохранения. Инфекция распространяется неконтролируемо, в больницах уже более 1100 пациентов с Covid-19.

Судя по прогнозам ученых, из-за постоянной перегруженности больниц плановые услуги придется остановить на три месяца, за это время Covid-19 заберет жизни и здоровье тысяч человек.

Министр здравоохранения поощряет введение комплекса чрезвычайных мер безопасности на основе "плана D +". План по инициативе министерства разработали еще в марте этого года. По сути, это локдаун, который подразумевает строгие ограничения.

Список мер, которые помогут уменьшить количество контактов:

Не проводятся спортивные, развлекательные, культурные (кино, театр, концерты), любительские, гастрономические, оздоровительные, религиозные или другие очные мероприятия;

Очная работа продолжается только на производстве и строительстве, в местах, необходимых для непрерывности общественных функций;

После осенних каникул учеба проходит удаленно еще три недели, очные кружки и внеклассные занятия отменяются. Продолжают работать учебные заведения для детей дошкольного возраста, чьи родители должны ходить на работу;

В помещении и на открытом воздухе могут собираться не более 10 человек из двух хозяйств;

Если заполненность в общественном транспорте превышает 50%, должны быть открыты окна, скидки на проезд не применяются, нужно использовать респираторы FFP2, соблюдение всех мер необходимо строго контролировать;

На всех рабочих местах все работники должны проходить ежедневную проверку здоровья и три раза в неделю делать экспресс-тесты на антигены;

Очный рабочий день сокращается до шести часов;

С 19:00 до 6:00 — комендантский час;

Усиливается контроль за нарушениями физических лиц и увеличивается штраф для юридических лиц;

Вводятся ограничения на необязательный въезд в страну.



Помимо ограничительных мер, необходимы также следующие меры:



Ускорить процесс вакцинации, сделать ее более доступной, в особенности среди групп повышенного риска;

Временно увеличить пропускную способность больниц (создание временного стационара);

Увеличить мобилизацию медицинского персонала (в том числе вовлекать медицинских работников из частного сектора);

Проводить регулярное тестирование, в том числе — скрининг вакцинированных.



"Вакцинация должна проходить в режиме 24/7. Тем временем новые меры безопасности нужно вводить незамедлительно, чтобы они вступили в силу уже в среду. Важен каждый день. Через 3-4 недели строгих ограничений, можно будет вернуться к нормальному режиму, начиная с вакцинированных, и в течение двух месяцев — к нормальной жизни", — заявил министр.

Латвия — первая в мире страна по темпу заболеваемости Covid-19. За последнюю неделю количество новых случаев удвоилось, по сравнению с предыдущей неделей.

При текущей скорости распространения инфекции, уже к концу октября ожидается четыре тысячи новых случаев и 275 случаев госпитализации ежедневно. В такой ситуации будет невозможно оказать помощь всем заболевшим и существенно увеличится количество человек, умерших от Covid-19.