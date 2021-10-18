Павлютс приветствует введение "плана D+", контакты нужно сократить до 40%

Во время Совета по управлению кризисом министр здравоохранения Даниэлс Павлютс призвал ввести строгие меры безопасности. По словам министра, необходимо немедленно сократить количество контактов в обществе как минимум на 40%.
Сейчас контакты удалось сократить всего на 5-10%, об этом говорят данные анализа, который провели специалисты Министерства здравоохранения. Инфекция распространяется неконтролируемо, в больницах уже более 1100 пациентов с Covid-19.
Судя по прогнозам ученых, из-за постоянной перегруженности больниц плановые услуги придется остановить на три месяца, за это время Covid-19 заберет жизни и здоровье тысяч человек.
Министр здравоохранения поощряет введение комплекса чрезвычайных мер безопасности на основе "плана D +". План по инициативе министерства разработали еще в марте этого года. По сути, это локдаун, который подразумевает строгие ограничения.
Список мер, которые помогут уменьшить количество контактов:
- Не проводятся спортивные, развлекательные, культурные (кино, театр, концерты), любительские, гастрономические, оздоровительные, религиозные или другие очные мероприятия;
- Очная работа продолжается только на производстве и строительстве, в местах, необходимых для непрерывности общественных функций;
- После осенних каникул учеба проходит удаленно еще три недели, очные кружки и внеклассные занятия отменяются. Продолжают работать учебные заведения для детей дошкольного возраста, чьи родители должны ходить на работу;
- В помещении и на открытом воздухе могут собираться не более 10 человек из двух хозяйств;
- Если заполненность в общественном транспорте превышает 50%, должны быть открыты окна, скидки на проезд не применяются, нужно использовать респираторы FFP2, соблюдение всех мер необходимо строго контролировать;
- На всех рабочих местах все работники должны проходить ежедневную проверку здоровья и три раза в неделю делать экспресс-тесты на антигены;
- Очный рабочий день сокращается до шести часов;
- С 19:00 до 6:00 — комендантский час;
- Усиливается контроль за нарушениями физических лиц и увеличивается штраф для юридических лиц;
- Вводятся ограничения на необязательный въезд в страну.
Помимо ограничительных мер, необходимы также следующие меры:
- Ускорить процесс вакцинации, сделать ее более доступной, в особенности среди групп повышенного риска;
- Временно увеличить пропускную способность больниц (создание временного стационара);
- Увеличить мобилизацию медицинского персонала (в том числе вовлекать медицинских работников из частного сектора);
- Проводить регулярное тестирование, в том числе — скрининг вакцинированных.
"Вакцинация должна проходить в режиме 24/7. Тем временем новые меры безопасности нужно вводить незамедлительно, чтобы они вступили в силу уже в среду. Важен каждый день. Через 3-4 недели строгих ограничений, можно будет вернуться к нормальному режиму, начиная с вакцинированных, и в течение двух месяцев — к нормальной жизни", — заявил министр.
Латвия — первая в мире страна по темпу заболеваемости Covid-19. За последнюю неделю количество новых случаев удвоилось, по сравнению с предыдущей неделей.
При текущей скорости распространения инфекции, уже к концу октября ожидается четыре тысячи новых случаев и 275 случаев госпитализации ежедневно. В такой ситуации будет невозможно оказать помощь всем заболевшим и существенно увеличится количество человек, умерших от Covid-19.