Павлютс призывает министров экономики и финансов незамедлительно помочь косметологам
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Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) во вторник, 23 февраля, на заседании правительства попросит министра экономики Яниса Витенбергса (ЗЧЛ, KPV LV) и министра финансов Яниса Рейрса (Новое Единство) незамедлительно помочь косметологам, передает LETA.

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Как сообщил министр в "Twitter", в пятницу он встретился с представителями индустрии красоты, и президент Ассоциации специалистов индустрии красоты Сабине Улберте откровенно признала, что работа косметологов лицом к лицу с клиентом в условиях пандемии Covid-19 опасна.

"Она не хочет работать, но у нее нет средств к существованию", - сказал Павлютс, добавив, что попросит помощи у Рейрса и Витенбергса.

Как сообщалось, Латвийская ассоциация косметологов и косметологов намерена требовать отставки Павлютса из-за длящегося уже несколько месяцев запрета на деятельность и нежелания министра вступить в диалог с отраслью.

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LETA

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LETA

Tags

"Новое Единство" Коронавирус KPV LV Янис Витенбергс Даниэл Павлютс Янис Рейрс
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