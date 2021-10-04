Павлютс призывает рассмотреть на заседании коалиции вопрос о введении жестких "ковидных" ограничений

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) призывает уже сегодня, в понедельник, на собрании коалиционных партий рассмотреть вопрос о более строгих мероприятиях эпидемиологической безопасности. Об этом свидетельствует запись политика в Twitter.

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По словам Павлютса, ситуация с распространением Covid-19 в Латвии стремительно ухудшается. В пятницу число госпитализированных превысило 500 человек, сегодня уже достигло 585 пациентов.

"Я на связи с премьером, прошу сегодня на заседании коалиции рассмотреть вопрос о ввведении более строгих мероприятий", — заявил Павлютс.

Министр здравоохранения подчеркнул необходимость остановить заболеваемость невакцинированных жителей. Для этого необходимо вместе с экспертами и секретариатом Совета по кризисному управлению подготовить пакет решений — в том числе, оценить возможность объявления чрезвычайной ситуации. Необходимо, по мнению Павлютса, думать об удаленной работе и обеспечении оказания услуг только в "зеленом" режиме (только для вакцинированных и переболевших).

"Нужно усиливать требования безопасности в сфере образования и других отраслях, пока больницы готовятся к драматическим сценариям. Введение требований откладывать больше нельзя, это запаздывающая политическая нерешительность, возникающая из-за страха протестов и отраслевых интересов", — убежден Павлютс.

Однопартийца поддержала и министр внутренних дел Мария Голубева (АР!), написавшая в Twitter: "службы внутренней безопасности поддержат необходимые мероприятия, чтобы снизить распространение Covid-19 в Латвии".

Более подробные комментарии о возможных новых "ковидных" ограничениях Министерство здравоохранения агентству LETA не предоставило.