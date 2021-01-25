Павлютс: проблемы с производством вакцин AstraZeneca могут серьезно замедлить темп вакцинации

Если Латвия получит весной только 110 000 доз вакцины AstraZeneca вместо запланированных 424 000 доз, вероятность начала массовой вакцинации в марте будет значительно снижена, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс после встречи с партнерами по коалиции.

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Как сообщил Павлютс, в пятницу, 22 января, были получены плохие новости о том, что вакцины AstraZeneca будут доставлены в Европу, включая Латвию, в значительно меньшем количестве, чем планировалось ранее. По словам министра здравоохранения, это связано с проблемами производства вакцин, которые сейчас решаются на европейском уровне.

Павлютс рассказал, что попросил премьер-министра Кришьяниса Кариньша, министра иностранных дел Эдгара Ринкевича и министра юстиции Яниса Борданса принять участие в решении этой проблемы. "Это обстоятельство ставит нас в очень неприятную ситуацию, потому что мы ожидали, что с помощью этих вакцин сможем начать более широкую фазу вакцинации уже в марте", — подчеркнул министр здравоохранения.

Павлютс признал, что в настоящее время нет точной информации о потенциальной нехватке вакцин. "Информация из Брюсселя очень противоречива. Мы руководствуемся информацией, опубликованной в СМИ других стран", — сказал политик, подчеркнув, что Европа ждет исход переговоров между представителями европейских стран и AstraZeneca.

"В пятницу мы получили информацию о том, что вместо 424 000 доз вакцины мы могли бы получить к апрелю 110 000 доз, но в настоящее время мы не можем опровергнуть или подтвердить эту информацию. Это может серьезно повлиять на наши планы по вакцинации", — посетовал Павлютс.

"Если эти цифры подтвердятся, нас ждет сокращение примерно на 300 000 доз в марте, а это значительно снизит шансы на начало массовой вакцинации в марте", — сказал политик, посоветовав запастись терпением и продолжать соблюдать ограничения, пока вакцины не прибудут в Латвию.

В пятницу, 22 января, британская фармацевтическая компания AstraZeneca предупредила, что ее поставки вакцины Covid-19 в страны Европейского Союза будут "ниже, чем первоначально ожидалось", поскольку производство вакцины на заводе снизилось.

Вакцина, разработанная AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом, уже распространяется в Великобритании, но еще не одобрена ЕС. Ожидается, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) примет решение об утверждении этой вакцины 29 января.