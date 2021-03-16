Павлютс: противники вакцинации активно распространяют печатные материалы

Противники вакцинации распространяют печатные материалы, поэтому необходимы официальные печатные материалы для тех людей, кто не пользуется интернетом, не смотрит телевизор и не слушает радио, а также не видит рекламу в общественном транспорте. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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На печатные материалы на латышском и на русском языке потребуется около 100 000 евро. Ими можно будет охватить 850 000 домохозяйств.

В понедельник на заседании правительства министр внутренних дел Сандис Гиргенс выразил сомнение в необходимости и эффективности такой газеты о вакцинации. Он предложил идею интеграции такой газеты в региональную прессу, а миссию донести до людей необходимость вакцинации возложить в первую очередь на семейных врачей.

Как сообщалось, депутаты Сейма Юлия Степаненко, Любовь Швецова и Карина Спруде, представляющие новую партию "Закон и порядок", направили открытое письмо министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу, в котором требуют назвать расходы на подготовку газеты о вакцинации.

"Расходы на газету о вакцинации обществу до сих пор не известны, и это нужно срочно исправить," — заявила Степаненко. По ее мнению, эти траты являются нецелесообразными и нужно выяснить их размер, а также возможности отказа от них.

Депутаты хотят выяснить, сколько стоит разработка содержания, макета, печать и доставка газет о вакцинации адресатам, а также то, с какими подрядчиками заключены договоры и каковы возможности их расторжения.