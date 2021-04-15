Павлютс распорядился о вакцинации спортсменов и работников избирательных участков
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Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в четверг подписал распоряжение о начале вакцинации от Covid-19 ряда профессиональных спортсменов и работников избирательных участков на выборах самоуправлений. Об этом министр сообщил в твиттере.

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Распоряжение министра предусматривает вакцинацию участников Олимпийских игр в Токио, сборной Латвии по хоккею, персонала по организации чемпионата мира по хоккею в Риге и др.

В настоящее время проводится вакцинация нескольких приоритетных групп — людей старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, учителей и др., а 16-17 апреля в центрах массовой вакцинации Риги, Даугавпилса, Лиепаи, Резекне, Елгавы, Юрмалы и Цесиса смогут привиться также люди, которые не входят ни в одну из приоритетных групп.

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LETA

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LETA

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Даниэл Павлютс Даугавпилс Резекне Цесис
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