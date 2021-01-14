Павлютс рассчитывает достичь "огромной мощности вакцинации" к марту

В марте и апреле ожидается поставка самых больших партий вакцин от Covid-19, и государство должно быть готово вакцинировать с огромной мощностью, заявил в передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По его словам, поставки в январе будут меньше, чем ожидалось, потому что обе утвержденные в ЕС вакцины, Pfizer/BioNTech и Moderna, доступны пока в небольшом объеме, и такая проблема сейчас по всей Европе.

Политик с большой надеждой ждет 29 января, когда, предположительно, Европейское агентство лекарств разрешит использование вакцины AstraZeneca. Латвия получит ее в феврале, и можно будет сразу начать вакцинацию клиентов центров социального ухода.

На вопрос о том, означает ли это, что AstraZeneca по-прежнему остается основным опорным столбом латвийского плана вакцинации, Павлютс ответил, что это не совсем так, потому что в сумме Латвия заказала огромное количество вакцин от разных производителей.

Пока поставки в таких количествах еще не начались, нужно наращивать мощности вакцинации. Пока что это 10 000 человек в неделю, и кабинеты вакцинации есть только в больницах. По словам Павлютса, нужно усилить мощности в десять раз и привлечь к вакцинации всех, кто умеет делать уколы — как он до этого уже говорил, в том числе ветеринаров и зубных врачей.

На вопрос о том, должны ли в числе первых быть политики, Павлютс ответил, что готов привиться хоть сегодня, но, по его мнению, членов правительства не стоит прививать раньше малозащищенных групп населения, и к этому вопросу лучше вернуться в феврале или в марте.

Министр попросил у правительства две недели на исправление плана вакцинации, в том числе плана логистики. Логистикой будут заниматься Национальные вооруженные силы.