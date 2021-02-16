Павлютс: региональный подход к ограничениям работает не во всех сферах

Подход, предусматривающий пересмотр ограничений в отдельных регионах с низкой заболеваемостью, вполне жизнеспособен, но он может относиться только к тем сферам, которые не требуют перемещения между границами самоуправлений, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он подчеркнул, что если человек из самоуправления с большей заболеваемостью едет в самоуправление с меньшей заболеваемостью, чтобы получить доступные там услуги, система не работает.

Кроме того, для полноценного функционирования этой системы нужно улучшить порядок тестирования на коронавирус и сделать тесты более доступными — иначе данные о заболеваемости в каком-то самоуправлении могут быть неточными. Например, в Яунпилсском самоуправлении сравнительно небольшая заболевамость, но там делают меньше всего тестов. За неделю было сделано всего 1847,9 тестов на 100 000 жителей. При этом с тестированием в Яунпилсе все равно лучше, чем в Нидерландах, где делают 1498 тестов в неделю на 100 000 жителей.

Лучше всего с тестированием дела обстоят в Аглонском крае, где делается 9115,8 тестов в неделю на 100 000 жителей, и в Валмиере, где этот показатель достигает 4082,4.