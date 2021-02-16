Павлютс: региональный подход к ограничениям работает не во всех сферах
Foto: LETA

Подход, предусматривающий пересмотр ограничений в отдельных регионах с низкой заболеваемостью, вполне жизнеспособен, но он может относиться только к тем сферам, которые не требуют перемещения между границами самоуправлений, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он подчеркнул, что если человек из самоуправления с большей заболеваемостью едет в самоуправление с меньшей заболеваемостью, чтобы получить доступные там услуги, система не работает.

Кроме того, для полноценного функционирования этой системы нужно улучшить порядок тестирования на коронавирус и сделать тесты более доступными — иначе данные о заболеваемости в каком-то самоуправлении могут быть неточными. Например, в Яунпилсском самоуправлении сравнительно небольшая заболевамость, но там делают меньше всего тестов. За неделю было сделано всего 1847,9 тестов на 100 000 жителей. При этом с тестированием в Яунпилсе все равно лучше, чем в Нидерландах, где делают 1498 тестов в неделю на 100 000 жителей.

Лучше всего с тестированием дела обстоят в Аглонском крае, где делается 9115,8 тестов в неделю на 100 000 жителей, и в Валмиере, где этот показатель достигает 4082,4.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

5

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Даниэл Павлютс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Простые упражнения для уменьшения стресса
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Hовости недвижимости

Элегантная новинка на улице Кр.Барона: квартиры с видом на Верманский сад
Новинка в Агенскалнсе! Жилой дом Ernestīne
Зарезервируй квартиру в проекте Safrāns в этом месяце и выбери внутреннюю отделку!
Поспеши ощутить очарование Пардаугавы! В Dzirciema nams осталось всего несколько квартир
Время для нового жилья! Запишись на индивидуальный осмотр проектов!