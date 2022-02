Павлютс: результатам школьных антиген-тестов можно верить

"Предположения о том, что быстрые антиген-тесты Singclean являются неэффективными и их якобы не советуют использовать в Германии, это "недоразумение и "утка", - в понедельник утром на Латвийском радио заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Павлютс подчеркнул, что конкретные тесты прошли Европейскую сертификацию СЕ и отвечают всем требованиям, поэтому их результатам точно можно верить.

В свою очередь, сообщение в некой телевизионной дискуссии о том, что в Германии эти тест якобы не советуют использовать, является неправдой - в таблице, которую продемонстрировали в передаче, напротив конкретного теста "0" означает не эффективность, а то, что конкретная лаборатория в Германии просто их не проверяла.

В Министерстве обороны агентству LETA ранее также подчеркнули, что предназначенные для латвийских учреждений, в том числе школ, немецкие тесты отвечают всем требованиям по спецификации Минздрава и зарегистрированы в Агентстве лекарств. Центр логистики и закупок Национальной обороны до сих пор приобрел антиген-тесты "Singclean IVD Covid-19 test kit" и "SARS-CoV-2 antigen rapid test". Производители - китайские компании "Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd." и "Hangzhou Alltest Biotech Co Ltd".

Предприятие ADDO Defense, которое доставило тесты Singclean IVD Covid-19 test kit (Colloidal gold method) One step Coronavirus Antigen Rapid Test Cassette (Nasal Swab)" также заверило, что тестам можно верить - их чувствительность 97,99%, имеется маркировка CE, которую производитель получил в независимой лаборатории - Польском центре тестирования и сертификации. "Это один из лучших центров тестирования в Европейском союзе, в котором работают с большой ответственностью и независимо от производителей. Если бы в этом центре заметили хоть малейшие отклонения, то этим тестам не выдали бы сертификат CE1434", - сообщили на предприятии.

По сведениям компании ADDO Defense, немецкий институт Паула Эрлиха только сейчас планирует начать проверку эффективности конкретных тестов, поэтому пока в таблице напротив названия продукта стояла отметка "0" и это никоим образом не связано с эффективностью теста. Кроме того, на предприятии сообщили, что данные тесты по-прежнему доступны на немецком рынке.

Как ранее сообщалось, в немецком институте Паула Эрлиха сравнили эффективность 245 тестов на антиген от разных производителей. Пятая часть тестов не прошла проверку качества — в их числе оказались якобы и тесты, которые в последнее время используют для скрининга в латвийских школах. Министерство здравоохранения говорит, что пока нет более точной информации, нельзя отправлять обратно все тесты.