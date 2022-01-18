Павлютс: результаты попыток уговорить пожилых людей вакцинироваться от Covid-19 — низкие

После обращения напрямую к пожилым людям и призыва к вакцинации от Covid-19, только 6,2% из тех, чьи контакты были переданы медучреждениям в декабре, начали процесс вакцинации, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Привлечение медучреждений к разговорам с сениорами проходило с 1 декабря по 15 января. За это время медики поговорили с 51 141 пожилым человеком, но только 3150 из них начали процесс вакцинации. Министр заявил, что этот результат "можно оценить как низкий".

Всего, по словам Павлются, еще 47 000 жителям в возрасте от 60 лет следует вакцинироваться, чтобы охват вакцинацией в этой группе достиг 90%.

Самый низкий охват вакцинацией наблюдается именно среди пожилых людей старше 90 лет — привиты лишь 57,7%. В численном выражении это значит, что еще 6559 человек из этой возрастной группы не привились, а 8951 человек получил хотя бы одну дозу вакцины.

Охват вакцинацией также относительно низок и составляет 74,3% в возрастной группе 80-89 лет. В общей сложности 25 302 человека еще не начали вакцинацию в этой возрастной группе, что составляет около четверти всех людей старше 60 лет, которые не сделали первую прививку от Covid-19.

Согласно имеющимся данным, с 10 по 17 января был достигнут прирост уровня вакцинации на 0,9% в возрастной группе старше 90 лет, 0,5% — в возрастной группе 80-89 лет. В возрастных группах от 60 до 69 лет и от 70 до 79 лет охват вакцинацией вырос на 0,3%.