Павлютс: рост заболеваемости коррелирует с предыдущим смягчением ограничений
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Прекращение снижения и рост заболеваемости Covid-19 в Латвии коррелирует с предыдущим смягчением ограничений и мер эпидемиологической безопасности, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства.

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"Мы вас предупреждали, что заболеваемость перестанет снижаться, если мы начнем делать шаги по смягчению мер безопасности", — заявил министр, добавив, что и в других странах, где меры безопасности снижаются, происходит рост заболеваемости.

Ранее Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в Латвии снова отмечается рост заболеваемости Covid-19 — на 6,4% по сравнению с предыдущей неделей и на 22% по сравнению с началом месяца.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Даниэл Павлютс
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