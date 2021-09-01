Павлютс: с приостановкой законопроекта о вакцинации не исчезла необходимость обеспечивать безопасные услуги

С приостановкой рассмотрения в Сейме законопроекта о вакцинации не исчезла необходимость оберегать людей, предоставляя им публичные услуги, заявил агентству ЛЕТА министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Министр пояснил, что законопроект, который обязывал определенные группы работников вакцинироваться от Covid-19, был нацелен на то, чтобы люди были максимально защищены от заражения и чувствовали себя в безопасности, когда они идут к врачу, находятся в центре социального ухода или в школе.

"Поскольку уровень инфицирования и госпитализаций увеличивается с каждым днем, обязанность властей защищать латвийское общество и экономику только набирает силу", - добавил Павлютс.

Он указал, что уважает решение Сейма и будет продвигать вакцинацию теми средствами, которые в настоящее время юридически возможны и политически приемлемы. "Как показывает пример президента Эгила Левитса, важно, чтобы оппозиция была включена в дискуссии и чтобы учитывались мнения членов общества, думающих иначе", - добавил министр.

Как сообщалось, сегодня в программе ЛТВ "Утренняя панорама" президент Эгил Левитс заявил, что меры по ограничению Covid-19 неадекватно решать через законодательство, поскольку законом сложно реагировать на такие быстрые изменения ситуации. В этой ситуации нужно расширить полномочия правительства и самоуправлений.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции прекратила рассматривать проект закона о необходимости вакцинации работников отдельных отраслей, заявил после разговора с Левитсом сообщил председатель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.