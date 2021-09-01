Павлютс: с приостановкой законопроекта о вакцинации не исчезла необходимость обеспечивать безопасные услуги

С приостановкой рассмотрения в Сейме законопроекта о вакцинации не исчезла необходимость оберегать людей, предоставляя им публичные услуги, заявил агентству ЛЕТА министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Министр пояснил, что законопроект, который обязывал определенные группы работников вакцинироваться от Covid-19, был нацелен на то, чтобы люди были максимально защищены от заражения и чувствовали себя в безопасности, когда они идут к врачу, находятся в центре социального ухода или в школе.
"Поскольку уровень инфицирования и госпитализаций увеличивается с каждым днем, обязанность властей защищать латвийское общество и экономику только набирает силу", - добавил Павлютс.
Он указал, что уважает решение Сейма и будет продвигать вакцинацию теми средствами, которые в настоящее время юридически возможны и политически приемлемы. "Как показывает пример президента Эгила Левитса, важно, чтобы оппозиция была включена в дискуссии и чтобы учитывались мнения членов общества, думающих иначе", - добавил министр.
Как сообщалось, сегодня в программе ЛТВ "Утренняя панорама" президент Эгил Левитс заявил, что меры по ограничению Covid-19 неадекватно решать через законодательство, поскольку законом сложно реагировать на такие быстрые изменения ситуации. В этой ситуации нужно расширить полномочия правительства и самоуправлений.
Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции прекратила рассматривать проект закона о необходимости вакцинации работников отдельных отраслей, заявил после разговора с Левитсом сообщил председатель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.