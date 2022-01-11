Павлютс: с ухудшением эпидемиологической ситуации нужно готовиться к ограничениям

По мере ухудшения эпидемиологической ситуации все должны быть готовы ограничить свои контакты, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ).

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Эпидемиологическая ситуация в стране серьезная, и данные показывают, что число заражений за последнюю неделю удвоилось, сказал министр. Во время праздников делалось относительно мало тестов, но теперь, когда системы работают на полную мощность, число заражений возросло, и можно ожидать дальнейшего роста. "Хорошо, что ситуация в больницах пока относительно стабильна", — сказал министр, добавив, что Латвия на неделю отстает от других стран по заболеваемости Covid-19 благодаря более строгим ограничениям.

"Количество пациентов в больницах у нас уже долго держится на уровне 500-600. Заполняемость больниц — один из ключевых параметров. Из-за омикрона ситуация может измениться, она постоянно оценивается, и больницы готовы быстро реагировать на ухудшение", — сказал министр.

Павлютс напомнил, что сейчас отменены все планы по смягчению от ограничений. Вместо этого правительство продлило чрезвычайное положение до конца февраля, сохранив ограничения и сосредоточившись на активной ревакцинации, а также на завершении первичной вакцинации. По словам министра, охват первичной вакцинацией в Латвии хороший, еще в середине года не предполагалось, что он будет таким высоким, однако в стране все еще насчитывается около 100 000 непривитых пожилых людей.

"800 стационарных больных — это показатель, когда еще можно приспособиться и замедлить распространение болезни. Ситуация в больницах пока не столь драматична, но мы должны быть готовы к ограничению контактов. Мы хотели бы избежать комендантского часа, закрытия школ, но все это в наших собственных руках", — сказал министр.

Сокращение контактов означает большую долю удаленной работы, ограничение рабочего времени. В настоящее время Минздрав не намерен предлагать правительству ужесточение ограничений. Могут быть предложены другие меры, например, сокращение часов работы магазинов.