Павлютс: с воскресенья начнется вакцинация жителей в возрасте от 60 лет
Foto: LETA

Министр здравоохранения Даниэлс Павлютс заявил, что, начиная с 4 апреля, начнется вакцинация жителей Латвии в возрасте старше 60 лет. Глава Минздрава уже подписал соответствующее распоряжение.

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Павлютс пояснил, что находясь в субботу в Екабпилсе, где он посетил Центр вакцинации, он убедился, что работа центров массовой вакцинации в испытательном режиме было необходимым шагом.

"Я получаю аналогичную информацию из других центров вакцинации. В то же время мы получили ряд уроков и нареканий, которые мы учтем", — сказал министр, добавив, что часть жителей отказывается от вакцинации AstraZeneca. Люди также предпочитают вакцинацию в будние дни.

Одновременно с этим решен вопрос о расширении приоритетных групп вакцинации. Сегодня была предоставлена возможность вакцинироваться родителям тяжелобольных детей, а также опекунам, ухаживающим за тяжелобольными пациентами.

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LETA

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LETA

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Даниэл Павлютс Екабпилс
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