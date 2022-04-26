Павлютс считает, что низкая оценка его работы предпринимателями закономерна из-за пандемии Covid-19

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) не удивлен низкой оценкой его работы, и объясняет это кризисом Covid-19. По его мнению, во время пандемии ни в одном государстве предприниматели во время пандемии не аплодируют министру здравоохранения.

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По данным опроса, проведенного Латвийской торгово-промышленной палатой, Павлютс был среди наиболее непопулярных министров. Его оценка — 3,79 баллов из 10 возможных. Латвийские предприниматели еще ниже — на 3,66 баллов — оценили министра финансов Яниса Рейрса ("Новое Единство"). Самая высокая оценка у главы МИД Эдгара Ринкевича ("Новое Единство") — 5,98 баллов.

Павлютс указал агентству LETA, что во время пандемии Covid-19 в обществе циркулируют разные мнения о правильных решения, что отражается на рейтинге министра.

"Последний год был полон вызовов, однако одновременно мы добились того, что более чем 80% жителей старше 12 лет сейчас вакцинированы, и мы все вместе можем снять маски и понемногу возвращаться к обычной жизни", — сказал министр здравоохранения.

Одновременно Павлютс признал, что рейтинг его не удивил — пандемия повлияла на предпринимательскую деятельность, к тому же он сам вступил в должность во время пандемии.

"Как бывший министр экономики и член правления и совета Латвийской торгово-промышленной палаты я прекрасно знаю, насколько трудны были для предпринимателей время и ограничения пандемии, которые были необходимы для спасения жизни и здоровья жителей Латвии. Я вступил в эту должность с полной ответственностью за здоровье и жизни людей, делая все возможное, чтобы государство прошло через две тяжелых, угрожающие жителям Латвии волны Covid-19", — пояснил свою позицию Павлютс.

Министр считает, что дальше нужно продолжать работу над множеством существенных для жителей инициатив, улучшая качество и повышая доступность здравоохранения.