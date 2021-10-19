Павлютс: сделаем все возможное, чтобы доставить вакцины пожилым и больным людям
Foto: Publicitātes foto

Введение ЧС принесло хорошие перемены — резкий рост уровня вакцинации. Это говорит о том, принятые меры вынудили вакцинироваться тех, кто хочет продолжить работать. Во время локдауна самый большой упор будет сделан на вакцинацию жителей из группы риска — сениоров и людей с хроническими заболеваниями — для этого будет сделано все возможное, рассказал в передаче Rīta Panorāma на Латвийском телевидении (LTV) министр здравоохранения Даниэлс Павлютс (AP).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мы будем ездить к ним домой, как это делалось с весны и лета. С доставкой вакцин помогут вооруженные силы. Мы сделаем все, чтобы доставить вакцины, единственное, что нужно сделать сениорам — это согласиться на вакцинацию", — сказал министр.

Большая часть госпитализированных с Covid-19 — русскоязычные жители, и, по мнению медиков, до этой группы населения доходит меньше информации о вакцинации, поэтому Павлютс обратил внимание на то, что решается и эта проблема — например, в русскоязычных медиа публикуются платные материалы.

Также Павлютс допустил возможность обратиться к оппозиционным партиям за помощью в коммуникации с русскоязычными — его коллеги в Сейме уже обсуждают такую возможность с "Согласием".

Как сообщалось ранее, с четверга в Латвии введен строгий локдаун до 15 ноября. На четыре недели в стране вступят в силу особо строгие ограничения.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

17

Source

rus.DELFI.lv

Tags

пандемия Covid-19 Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле