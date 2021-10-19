Павлютс: сделаем все возможное, чтобы доставить вакцины пожилым и больным людям

Введение ЧС принесло хорошие перемены — резкий рост уровня вакцинации. Это говорит о том, принятые меры вынудили вакцинироваться тех, кто хочет продолжить работать. Во время локдауна самый большой упор будет сделан на вакцинацию жителей из группы риска — сениоров и людей с хроническими заболеваниями — для этого будет сделано все возможное, рассказал в передаче Rīta Panorāma на Латвийском телевидении (LTV) министр здравоохранения Даниэлс Павлютс (AP).

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"Мы будем ездить к ним домой, как это делалось с весны и лета. С доставкой вакцин помогут вооруженные силы. Мы сделаем все, чтобы доставить вакцины, единственное, что нужно сделать сениорам — это согласиться на вакцинацию", — сказал министр.

Большая часть госпитализированных с Covid-19 — русскоязычные жители, и, по мнению медиков, до этой группы населения доходит меньше информации о вакцинации, поэтому Павлютс обратил внимание на то, что решается и эта проблема — например, в русскоязычных медиа публикуются платные материалы.

Также Павлютс допустил возможность обратиться к оппозиционным партиям за помощью в коммуникации с русскоязычными — его коллеги в Сейме уже обсуждают такую возможность с "Согласием".

Как сообщалось ранее, с четверга в Латвии введен строгий локдаун до 15 ноября. На четыре недели в стране вступят в силу особо строгие ограничения.