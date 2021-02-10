Павлютс: сейчас общество в своем роде борется с правительством, а не с Covid-19
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Сейчас общество в своем роде борется с правительством, а не с Covid-19, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства и его партнеров по ограничению распространения Covid-19.

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"Если мы не можем снизить заболеваемость с помощью существующих мер безопасности, это означает, что меры безопасности не работают. Это можно объяснить тем, что терпение и участие общественности заменило обыгрывание системы. В настоящее время общество в своем роде борется с правительством, а не с Covid-19 и не за свое здоровье. Это нужно менять ", — подчеркнул Павлютс.

Министр предупредил, что реальный эффект вакцинации против Covid-19 на коллективный иммунитет населения ожидается через несколько месяцев. Он также отметил, что, учитывая мутации коронавируса, вакцинация может не оказаться 100-процентным решением.

Павлютс также подчеркнул, что адаптация существующих вакцин к новым вирусным мутациям может занять до девяти месяцев.

Что касается ограничений для сокращения распространения Covid-19, министр добавил, что в будущем должен быть решен вопрос об ослаблении этих ограничений, чтобы жители могли удовлетворять свои основные потребности.

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