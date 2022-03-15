Павлютс: сейчас важно продать или безвозмездно отдать вакцины с истекающим сроком годности
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В настоящее время важно продать или раздать те вакцины, срок годности которых истекает, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства во вторник.

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Срок годности 4730 вакцин "Vaxzevria" истекает 30 апреля, а 30 июня — срок годности 92 172 вакцин "Comirnaty", 53 980 вакцин "Corminaty" для детей, 30 июня — 5420 вакцин "Spikevax". В настоящее время активно ведется работа по продаже и безвозмездной передаче этих вакцин.

Данные на 14 марта показывают, что из 5 142 135 доставленных в Латвию вакцин использована 2 864 321. Безвозмездно передано другим странам 487 470 доз вакцин.

Сейчас на складе имеется 1 681 682 дозы вакцин, в том числе 756 732 дозы вакцины "Comirnaty" ("Pfizer/BioNTech"), 429 990 доз вакцины "Janssen", 305 240 доз "Spikevax", 131 010 доз "Nuvaxovid", 53 980 доз вакцины "Comirnaty" для детей и 4730 доз вакцины "Vaxzevria".

Павлютс сообщил, что поставки вакцин продолжаются, но в меньших количествах, чем раньше, а вакцины, которые не нужны в данный момент, останутся у производителя и будут направлены в другие части мира.

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