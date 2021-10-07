Павлютс: скорей всего, вакцинированных попросят носить маски и в "зеленых зонах"
Foto: LETA

В магазины не первой необходимости, скорей всего, будут пускать только по сертификатам. А ношение масок в публичном пространстве могут потребовать и от вакцинированных. Такие предположения сделал министр здравоохранения Даниэлс Павлютс, отвечая на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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Павлютс сообщил, что его министерство с августа пыталось добиться от правительства более решительных мер по ограничению распространения ковид-инфекции. Похоже, это удастся только сейчас, когда ситуация развивается драматически, а число госпитализированных в ближайшие две недели вырастет вдвое.

Павлютс пояснил, что во вторник уже обсуждались меры предосторожности, предложенные группой экспертов под руководством секретариата Совета кризисного управления. У министров было много вопросов и предложений, которые должны были оценить специалисты. Сегодня во второй половине дня будут рассматривать уже улучшенный и дополненный план с двумя вариантами мер по сокращению контактов, в первую очередь, между невакцинированными, а также для уменьшения загруженности больниц. Они должны быть введены с понедельника.

"На этой неделе уже обсуждаются меры совершенно другого масштаба, чем это было в сентябре, — уточнил Павлютс. — Они будут похожи на те, что ввели прошлой зимой и весной. Окончательные предложения специалистов и экспертов я увижу в три часа на заседании Совета по управлению кризисом под руководством премьера.

Подразумеваю, что будет предлагаться оказывать очные услуги только людям с "зелеными сертификатами" — никаких тестов. Причем, даже от них потребуют определенные меры предосторожности. Возможно решение, что вакцинированных людей попросят носить маски даже в "зеленых зонах", чтобы прервать цепочку инфекции. Чтобы вакцинированные, которые сами по себе хорошо защищены, не разносили вирус дальше на невакцинированных — дома и в других местах".

Также министр сделал предположение, что, скорей всего, торговые центры и другие магазины не первой необходимости полностью закрывать не будут, но они смогут работать только в "зеленом режиме". Таким образом, невакцинированные фактически окажутся без очных услуг, кроме медицинских. Но и те будут возможны только в "желтом режиме" — с тестами.

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