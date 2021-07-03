Павлютс сохранил должность председателя правления партии "Движение "За!""
Foto: LETA

Сегодня на конгрессе политической партии "Движение "За!"" было избрано новое правление в составе 11 человек. В свою очередь на пост председателя правления переизбран Даниэль Павлютс.

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В состав правления избраны Даце Блуке, Даниэль Павлютс, Инесе Войка, Мартиньш Стакис, Лайма Гейкина, Мария Голубева, Мартиньш Штейнс, Мик Целминьш, Петерис Винькелис, Улдис Думиньш и Вита Анда Терауда.

Оценивая, что было сделано за первые четыре года, глава партии, министр здравоохранения Даниэль Павлютс выразил мнение, что "За!" стала сильным либеральным голосом в национальной политике Латвии. В сотрудничестве с партнерами партии удалось провести региональную реформу, принять закон об общественных СМИ, получить власть в Рижской думе и назначить на многие посты "современно мыслящих людей", например, председателя Конституционного суда Саниту Осипову и Государственного контролера Роланда Ирклиса.

Павлютс и члены его партии высоко оценили управление кризисом, вызванным пандемией Covid-19, но признали ошибки в закупке вакцин. В качестве достижения было названо увеличение финансирования системы здравоохранения и заработной платы врачей.

В качестве достижения партии политик также упомянул участие членов партии в местных выборах, на которых девять членов партии получили депутатские мандаты. При этом представители партии не получили ни одной должности председателя местного самоуправления.

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LETA

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LETA

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Мартиньш Стакис Мария Голубева Даниэл Павлютс
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