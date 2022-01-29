Павлютс советует до марта не навещать родителей, бабушек и дедушек
Foto: LETA

В связи с распространением омикрон-варианта Covid-19 было бы разумно до марта не ездить к родителям, бабушкам и дедушкам, призывает в твиттере министр здравоохранения Даниэл Павлютс.

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Он признает, что относительно стабильная ситуация в больницах пока в основном связана с тем, что омикрон еще "не добрался" до пожилых людей. "Было бы разумно до марта не ездить к бабушкам, дедушкам и родителям", - призывает политик.

Министр также сообщает, что бустерную вакцину получили 57,3% из тех жителей старше 60 лет, которые уже имеют основания для этого, и 36,3% всего населения этой возрастной группы.

Как сообщалось, темп вакцинации против "Covid-19" в Латвии продолжает снижаться, свидетельствуют расчеты агентства ЛЕТА на основе данных Национальной службы здравоохранения. Единственной неделей, на которой в этом месяце наблюдалось увеличение, была неделя с 3 января.

На сегодня курс вакцинации от "Covid-19" в Латвии завершили 68,35% от общей численности населения страны, из которых 34,15% ревакцинированы, 71% жителей сделал хотя бы одну прививку.

В общей сложности бустерной вакциной привито 23,34% от всего населения страны.

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