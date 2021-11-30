Павлютс: совладелец MikroTik намерен пожертвовать Детской больнице 20 млн евро

Джон Талли, совладелец и председатель правления технологической компании MikroTīkls, которая работает под брендом MikroTik, намерен пожертвовать 20 млн евро Детской клинической университетской больнице (ДКУБ), сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По его словам, пожертвование будет предназначено для создания при больнице центра здравоохранения, где ДКУБ сможет развивать новые услуги вместе с исследователями и учеными и содействовать инновациям.

Министр отметил, что ДКУБ это пожертвование принимает с огромной ответственностью. Более подробная информация будет предоставлена позже.

Концерн MikroTik в прошлом году работал с оборотом в размере 358,901 млн евро, а его прибыль составила 82,885 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.

MikroTik зарегистрирован в 1996 году и принадлежит Арнису Риекcтиньшу и Талли.