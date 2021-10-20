Павлютс: у жителей, которые обязаны вакцинироваться, есть неполный месяц на прививку
Foto: DELFI

У жителей Латвии, которые обязаны сделать прививку от Covid-19, до 15 ноября еще есть время решить вопрос вакцинации. Об этом после внеочередного заседания правтельства заявил министр здравоохранения Даниэлс Павлютс.

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Он рассказал, что в минувший вторник Латвия получила 80 000 доз вакцины Johnson&Johnson, через неделю ожидается доставка еще примерно 70 000 доз.

Несмотря на тот факт, что для этой вакцины рекомендована вторая (бустерная) доза, через три недели сертификат, выданный после получения одной дозы, остается в силе.

Отвечая на вопрос, как сейчас происходит вакцинация пожилых людей, ходят ли в отдельных случаях по домам и квартирам, предлагая получить сразу же на месте прививку от Covid-19, Павлютс допустил рассмотреть возможность подобной деятельности.

Министр здравоохранения подчеркнул, что возможность вакцинироваться в домашних условиях обеспечена еще с весны: сначала такая возможность была предоставлена людям с нарушениями органов движения, с лета — пенсионерам старше 80 лет, с осени — пенсионерам старше 70 лет.

Вакцинация на дому обеспечивалась семейными врачами, а также при содействии бригад из медицинских учреждений.

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LETA

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LETA

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Латвия Вакцинация Даниэл Павлютс
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