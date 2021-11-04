Павлютс удержался на своем посту: Сейм отклонил требование оппозиции о выражении недоверия
Foto: DELFI

Сейм сегодня отклонил предложение оппозиции выразить недоверие министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу ("Для развития/За").

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Сбор подписей за отставку начали депутаты Сейма Марис Мичеревскис и Дидзис Шмитс, обвинив Павлютса в неспособности разрешить коронавирусный кризис. Предложение подписали несколько депутатов Союза зеленых и крестьян и "Согласия".

В конце октября в Twitter Мичеревскис призвал Павлютса уйти в отставку из-за неэффективной кампании по содействию вакцинации, отказа от принципа светофора и неспособности увеличить потенциал больниц.

По мнению парламентария, министр здравоохранения не прислушивался к медикам. Из-за его действий и бездействия больницы оказались не готовы к потоку больных Covid-19, а Латвия вышла на первое месте в мире по количеству заболевших.

Мичеревскис критиковал министра также за оскорбление врачей и саморекламу, когда Павлютс сам вызвался обзванивать невакцинированных.

Ранее Латвийское общество врачей и другие медицинские организации также потребовали отставки Павлютса, но премьер-министр Кришьянис Кариньш решил разрешить министру продолжить работу.

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Союз "зеленых" и крестьян Латвия Сбор подписей Twitter Даниэл Павлютс Кришьянис Кариньш Сейм Сейма
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