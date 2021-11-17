Павлютс: в Латвии осталось около 100 000 непривитых пожилых людей
Foto: DELFI

В настоящее время в Латвии еще около 100 000 пожилых людей, которых нужно привить от Covid-19, чтобы повысить охват вакцинацией в этой группе населения, сказал в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По словам министра, это сложная цель, но будет сделано все, чтобы ее выполнить.

"Прирост в этих группах [пожилых людей] относительно высок, особенно в тех, где охват меньше — среди 80-летних и 90-летних, но там еще много работы. В целом у нас в настоящее время около 138 000 непривитых пожилых людей. Может быть, немного меньше, потому что естественная смертность снижает это число, и мы это уточним, но условно нам еще нужно привить от 90 000 до 100 000 пожилых людей, и чем быстрее, тем лучше", — сказал министр.

В связи с этим Павлютс планирует обратиться к коалиции и правительству с предложениями о том, как способствовать вакцинации пожилых латвийцев. На вопрос, какие меры планируются, министр ответил, что в настоящее время предусмотрено два важных направления — финансовые стимулы для тех, кто делает вакцинацию дома, и дополнительная вакцинация групп риска.

Планируется мотивировать лечебные учреждения, которые предлагают вакцинацию на дому, максимально направить ресурсы на этот вид вакцинации, а также рассматривается возможность увеличения тарифов за домашнюю вакцинацию.

Согласно данным, которые министр здравоохранения предоставил во вторник на заседании правительства, до 15 ноября из 281 609 жителей в возрасте старше 70 лет по крайней мере одну дозу вакцины получили 193 864, или 68,8%.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Латвия пандемия Covid-19 Вакцинация
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