Павлютс: в пятницу в центрах вакцинации будут использованы все 3000 запланированных вакцин
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В пятницу, 16 апреля, будут использованы все 3000 доз вакцины AstraZeneca, предназначенных для центров вакцинации в Риге, Елгаве и Юрмале, написал в социальных сетях министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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"Я рад, что крупные центры показали себя в работе на полную мощность", — сказал министр, добавив, что завтра центры вакцинации откроются в Цесисе, Даугавпилсе, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Резекне и Риге.

Павлютс также поблагодарил людей за терпение и организованность в очереди.

Сегодня вакцинация в крупных центрах трех городов проводится без предварительной записи для всех желающих, и интерес населения к ней был велик.

В субботу семь центров вакцинации по всей Латвии начнут работу в 9 часов утра. Завтра планируется использовать около 6000 доз вакцины по всей Латвии.

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LETA

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LETA

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министерство здравоохранения Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс
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