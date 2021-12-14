Павлютс: вакцинация детей от Covid-19 не должна создавать впечатление, что она обязательна

В процессе вакцинации детей против Covid-19, который начнется уже в этот четверг, не следует действовать так,
чтобы создалось впечатление, будто она будет обязательной. Об этом заявил во вторник после заседания правительства министр здравоохранения Даниэлс Павлютс.
Министр выразил такую позицию в связи с заданным вопросом о том, не планируется ли вносить какие-либо изменения в действующие правила, которые повлияют на меры эпидемиологической безопасности или порядок выдачи детям сертификатов о вакцинации. В целом министр ответил на этот вопрос отрицательно.
Павлютс подчеркнул, что эксперты указали на необходимость вакцинации от Covid-19 детей из групп риска. Что же касается остальных случаев, министр посоветовал родителям обсудить этот вопрос с врачом. По словам главы Минздрава, в Латвии около 141 000 детей в возрасте от 5 до 11 лет.
"В настоящее время мы получили 54 000 доз Pfizer / BioNTech и в следующем году получим еще", — добавил он. По прогнозам Минздрава, возможностью вакцинировать своих детей могут воспользоваться 20% — 25% родителей.
Министр также подчеркнул, что вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет будут проводить семейные врачи и медицинские учреждения — больницы, поликлиники и центры здоровья.
Более исчерпывающую информацию по вопросу вакцинации детей от
Covid-19 эксперты планируют предоставить в среду, 15 декабря.