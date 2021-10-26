Павлютс: влияние локдауна на распространение Covid-19 пока оценить невозможно

Пока нельзя оценивать влияние строгих ограничений, введенных в стране с 21 октября по 15 ноября, на данные о заболеваемости Covid-19, сказал на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он призвал коллег проявить терпение, поскольку данные, вероятно, станут доступны уже в ближайшие дни. Пока же тенденцию умеренного роста показателей заболеваемости он списывает на школьные каникулы — так как сократилось число результатов тестирования, полученных в рамках планового скрининга, реже проходят тестирование и другие члены семей школьников.

В свою очередь в данных о госпитализации результат принятых ограничений станет заметен только через две недели, а это означает, что в настоящее время Минздрав рассматривает сценарий, согласно которому количество госпитализаций больных Covid-19 в первой половине ноября может достичь 3000.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что с момента объявления чрезвычайного положения 11 октября прошло две недели, и первые ограничения в известной степени были эффективными.

На заседании правительства министры концептуально решили запрашивать у операторов мобильной связи данные о передвижении людей. Министр сообщения Талис Линкайтс подчеркнул, что, например, в Риге статистику передвижения людей можно оценивать по потоку общественного транспорта, в то время как в других регионах Латвии этот показатель нельзя рассматривать в качестве объективного.

Как сообщалось, с начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 205 577 человек, 3066 человек с этим заболеванием умерли.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости вырос с 1647 до 1686,2 случая на 100 000 населения. Это по-прежнему самый высокий показатель с начала пандемии.

За последние 14 дней общее количество заболевших составило 31 923.