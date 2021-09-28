Павлютс: вопрос о новом регулировании в сфере торговли нужно решать немедленно
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Введение нового антиковидного регулирования в сфере торговли является особенно ответственным вопросом, который необходимо немедленно решить, заявил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс после заседания Кабинета министров во вторник.

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Он сказал, что во вторник не удалось договориться о конкретных решениях, и это означает, что все торговые услуги будут по-прежнему доступны для всех - независимо от эпидемиологического статуса, то есть для лиц без ковид-сертификата или отрицательного результата теста в том числе.

"Эти вопросы остаются нерешенными, никакого соглашения еще не достигнуто, но решение должно быть найдено в ближайшие недели как между партиями в коалиции, так и между министерствами, чтобы сделать торговые услуги более безопасными и снизить риск скоплений большого количества людей с неизвестным эпидемиологическим статусом, соответственно, мы не можем управлять этими рисками", - сказал министр здравоохранения.

Павлютс отметил, что было легче изменить правила в других секторах услуг, поскольку они уже работают по принципу безопасных или полубезопасных зон, в то время как в торговле ограничений нет.

По словам министра, велись дискуссии о возможности установить, чтобы магазины большой площади работали в полубезопасном режиме, а также о попытках разделить магазины в соответствии с потребностями, чтобы без теста или сертификата люди могли посещать только магазины товаров первой необходимости.

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