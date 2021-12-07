Павлютс: возможные сроки годности для ковид-сертификатов будут известны в ближайшее время

В ближайшие несколько недель планируется опубликовать аргументированное предложение о том, какие сроки действия следует установить для сертификатов о вакцинации против Covid-19, чтобы обеспечить максимальную защиту, сказал журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он пояснил, что в настоящее время есть страны, где такие сроки уже установлены, например, Австрия, где сертификат о вакцинации действителен в течение 270 дней, к тому же Литва недавно предприняла аналогичный шаг, определив срок действия сертификата в семь месяцев. Европейская комиссия также выступила с предложением об установлении 9-месячного срока годности сертификатов для безопасности поездок.

"Поэтому я также публично заявил, что для нас было бы желательно придерживаться единого европейского стандарта, насколько это возможно, если эти решения будут приниматься достаточно оперативно в Европе и соответствовать ситуации в Латвии", - сказал Павлютс.

Министр также отметил, что в случае с Латвией особенностью является большое количество людей, вакцинированных одной дозой Johnson&Johnson. Согласно имеющейся информации, эта вакцина в настоящее время имеет недостаточную эффективность, поэтому в Латвии установлен восьминедельный срок для проведения бустерной вакцинации тем, кто привит этим препаратом.

Как уже сообщалось, 1 декабря Павлютс заявил в программе Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос", что на сертификаты о первичной вакцинации против Covid-19 может быть установлено ограничение по сроку действия.

Министр сказал, что несколько стран Евросоюза уже установили срок действия сертификатов, поэтому вполне вероятно, что это произойдет и в Латвии. Павлютс считает, что срок может составить девять месяцев после второй вакцины.