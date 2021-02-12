Павлютс: высокая заболеваемость коронавирусом не позволяет говорить об отмене ограничений
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В Латвии сохраняется чрезвычайно высокий уровень заболеваемости Covid-19, поэтому нет оснований говорить про облегчение ограничений, введённых для контроля над распространением заболевания, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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Комментируя просьбу сферы красоты о возобновлении работы, министр подчеркнул: мы не можем к обеду завтрашнего дня отменить ограничения, потому что ситуация с распространением Covid-19 в Латвии остается неизменно серьезной.

Павлютс сказал, что первый вопрос, которым будет заниматься правительство в этом направлении, - это частичное возобновление очного обучения в школах по региональному принципу. Будут возобновляться очное обучение в небольших классах в регионах, где это безопасно с эпидемиологической точки зрения.

"Прошу прощения у других отраслей!", - сказал политик.

По его словам, заболеваемость коронавирусов в Латвии за последние недели особенно не снижается, и "мы стабильно остаемся на плохом уровне". Появляются мутации вируса, поэтому с ним придется существовать не несколько месяцев, а многие годы.

Павлютс полагает, что стабильно плохая ситуация свидетельствует о том, что и правительству, и обществу что-то надо делать по-другому. Комендантский час по выходным отменен, потому что потенциал этой меры уже исчерпан.

В связи с вакцинацией никаких положительных новостей нет, потому что поставки по-прежнему остаются крошечными, признал министр. Ожидается, что ситуация с вакцинами может улучшиться в апреле.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Даниэл Павлютс
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