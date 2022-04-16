Павлютс за прошлый год заработал 71 тысячу евро

Министр здравоохранения Латвии Даниэл Павлютс в прошлом году заработал 71 087 евро, что на 20% больше, чем в 2020 году, отмечается в заявлении чиновника.

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Пост министра Павлютс занял в самом начале 2021 года. Таким образом, как депутат Сейма он получил 709 евро, а как министр – 70 377 евро. Политик также получил льготы и другие доходы на общую сумму 7528 евро, сообщает агентство LETA.

В конце прошлого года сбережения главы Минздрава в различных финансовых учреждениях достигли 3525 евро и 553 долларов США. По сравнению с прошлым годом его сбережения составили около 7345 евро. Крупнейшие сбережения министр хранит в AS Swedbank.

Даниэлс Павлютс также владеет акциями SIA Zeno Consulting, номинальная стоимость которых составляет 2844 евро. Ему принадлежат две квартиры в Риге и земельный участок в Огре, четырехместная весельная лодка (1985 года выпуска) и автомобиль Hyundai Ioniq (2019 года выпуска).

В прошлом году министр купил недвижимость на 10 000 евро и был созаемщиком ипотечного кредита на 175 000 евро, взятого его супругой.