Павлютс: заявление Даугавпилса о выборе вакцин - “недоразумение”

Всем медучреждениям в Латвии обеспечены разные виды вакцин от Covid-19. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!), передает LETA. Он заявление Даугавпилсской думы о возможности выбирать вакцины назвал недоразумением.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

“В рамках решения о распределении вакцин всем учреждениям вакцинации на всей территории Латвии в соответствии с поставками сейчас обеспечиваются разные вакцины”, - заявил министр. Например, по его словам, две недели назад семейным врачам поставили вакцины производства Moderna.

“Даугавпилс не уникален. Даугавпилсская дума, может, в рамках предвыборной кампании что-то не поняла и заявила, что что-то отвоевала. Это не соответствует действительности. Всем медучреждениям по всей территории Латвии обеспечены разные виды вакцин”, - заявил Павлютс.

Как уже сообщалось, зампредседателя Даугавпилсской городской думы Ливия Янковска (Наша Партия) заявила, что работникам образовательных учреждений позволят выбирать вакцину от Covid-19. Представитель Бюро вакцинации Агнесе Стразда сообщила Delfi, что в ситуации, когда учреждению вакцинации доступны вакцины нескольких производителей, медики могут решать, какую вакцину лучше использовать.