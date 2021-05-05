Павлютс ждет от Кариньша предложений по обеспечению стабильности в правительстве
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Министр здравоохранения и один из лидеров "Для развития/За" Даниэль Павлютс ожидает от премьер-министра Кришьяниса Кариньша предложений о том, как обеспечить стабильность в правительстве. Об этом министр заявил в интервью Латвийскому радио.

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На прошлой неделе вопреки позиции правительства Сейм поменял антиковидные ограничения, разрешив работу террас при заведениях общественного питания, и было высказано мнение, что тем самым парламент выразил недоверие правительству Кариньша. С другой стороны, Новая консервативная партия публично заявила, что в правительстве нужны перемены.

На вопрос, ожидаются ли изменения в правящей коалиции, Павлютс ответил, что не хочет опережать события. По его словам, решение парламента было обусловлено тем, что до депутатов не дошли аргументы правительства, которое на повседневной основе консультируется с эпидемиологами.

Также решение Сейма отражает усталость общества от ограничений, введенных из-за Covid-19, хотя уровень заболеваемости в Латвии остается высоким.

Сейчас Павлютс ожидает от премьера предложений по обеспечению стабильности в правительстве. Кризис еще не закончился, и государство не может себе позволить нестабильности в правительстве, добавил он.

Комментируя рост заболеваемости Covid-19 в Латвии в апреле, министр заявил, что, очевидно, с наступлением весны люди стали более активно перемещаться и собираться, что неизбежно приводит к увеличению числа контактов и более частой передаче инфекции.

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LETA

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Новая консервативная партия Даниэл Павлютс Кришьянис Кариньш Сейм Сейма
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