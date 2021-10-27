"ПБК Латвия": NEPLP фактически закрыл канал на латышском языке

Принятое Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) решение отозвать лицензию на вещание канала "Первый Балтийский канал Латвия" ("ПБК Латвия") лишает новую команду возможности реализовать начатый переход канала на новые передачи на латышском языке. Об этом заявила креативный директор "ПБК Латвия" Жаклина Циновска.

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Как указала Циновска, NEPLP фактически закрывает канал, вещающий на латышском языке, поскольку принятое решение связано с прошлым ПБК — каналом с совершенно другим содержанием.

"NEPLP наказал новую команду канала, которая только недавно начала работу над улучшением канала, укрепляя латышское информационное пространство, полностью исключив любые возможные нарушения, которые NEPLP видел до сих пор", — подчеркнула директор "ПБК Латвия".

По словам Циновски, она ознакомилась с констатированными NEPLP нарушениями, когда заняла пост креативного директора, однако ей не показалось серьезным, что причина закрытия канала — заявление о приписывании волшебства сельди.

"Мне это казалось невозможным, потому что NEPLP это оценили как угрозу для общества… и такая информация угрожает безопасности и здоровью общества и государства, кроме того она может представлять серьезный риск", — отметила она.

Кроме того, со стороны "ПБК" было подано в суд два заявления на возобновление делопроизводства в связи с новыми обстоятельствами. Циновска заявила, что эти обстоятельства достаточно серьезные и важны для интересов общества. Несмотря на то, что суд еще не приступил к рассмотрению заявлений, NEPLP все же решил аннулировать лицензию на вещание.

Циновска подчеркнула, что ранее с учетом ситуации на рынке телевидения в Латвии, владельцы "ПБК" решил адаптировать канал для латышской аудитории. Все содержание было озвучено на госязыке и дополнительно началось создание локального контента для канала.

По мнению креативного директора "ПБК Латвия", NEPLP проигнорировал тот факт, что 19 октября премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал срочно найти решение для немедленного информирования русскоязычной аудитории о пандемии и вакцинации. "ПБК Латвия" сразу же вызвались сделать цикл передач о здоровье "Будем информированными и здоровыми" и в целом общий акцент в передачах сделать на ситуацию с Covid-19 в Латвии. NEPLP был проинформирован об этом решении.

Циновска подчеркнула, что канал был готов все это делать за свои деньги, не привлекая государственного финансирования. Поэтому команде ПБК абсолютно непонятна спешка. По словам Циновски, команда "ПБК" узнала об отзыве лицензии из прессы.

Креативный директор "ПБК Латвия" сообщила, что цикл передач про здоровье все же выйдет в эфир — на русском языке на канале "ПБК Эстония", а на латышском его можно будет посмотреть на канале Циновски на iTV.