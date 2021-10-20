ПБК создаст цикл передач о проблематике вакцинации в Латвии

Первый Балтийский канал предложит новый цикл передач "Будем информированными и здоровыми", который посвящен проблематике вакцинации, сообщила творческий директор SIA Pirmais Baltijas kanāls Latvija Жаклина Циновска.

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По ее словам, канал откликнулся на инициативу правительства во время локдауна уделять особое внимание информированию русскоязычных жителей Латвии о возможностях вакцинации от Covid-19.

Как указывает ПБК, правительство оказалось в незавидной ситуации, когда действующие правовые нормы не позволяют полностью и всесторонне предоставлять информацию русскоязычной части населения Латвии на их родном языке. Цикл вещания, подготовленный ПБК, позволит охватить эту целевую аудиторию без нарушения требований закона, так как основные условия лицензии на вещание ПБК предусматривают возможность вещания как на государственном, так и на русском языке одновременно.

Следовательно, мнения ведущих медиков Латвии, врачей, инфектологов, должностных лиц Министерства здравоохранения, правительства и представителей Бюро вакцинации будут доведены до аудитории ПБК на латышском языке с синхронным переводом на русский язык во втором звуковом сопровождении. "Это будет бесплатная трибуна для информационной кампании страны по вакцинации против Covid-19", — подчеркивает ПБК. Все расходы по созданию цикла передач и вещание ПБК берет на себя, не требуя финансирование из госбюджета.

По данным Kantar TNS, в сентябре этого года ПБК был третьим по популярности телеканалом в стране. Доля аудитории ПБК — 7,8%. Первое место у LTV1 — 12,2%, второе у TV3 — 10,9%. Эти каналы вещают на латышском языке. Аудитория телеканала LTV7 с новостями на русском языке — 2,9%. По словам Циновски, в среднем в недельном разрезе аудитория ПБК — 286 тысяч зрителей, в разрезе месяца — 396 тысяч.