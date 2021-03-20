ПБК удивлен решением NEPLP о запрете на ретрансляцию новостей LTV7 на русском языке
Foto: F64

"Первый Балтийский канал" (ПБК) удивлен ​​запретом Национального совета по электронным СМИ (НСЭМП) на ретрансляцию новостей LTV7 на русском языке, сообщил агентству LETA представитель ПБК Сергей Каритис.

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Как подчеркнул Каритис, ПБК всегда считал, что информирование населения по всем доступным информационным каналам важнее узких политических интересов.

"Информирование населения во время чрезвычайной ситуации — приоритетная задача СМИ", — сказал он. — Передача информации от одного источника другим СМИ в условиях чрезвычайной ситуации пошла бы только на пользу всему обществу".

Каритис пообещал, что ПБК продолжит разъяснять свою позицию по этому вопросу NEPLP, добавив, что ПБК и Латвийское телевидение больше не могут оставаться конкурентоспособными в области маркетинга после ухода с рекламного рынка.

Как уже сообщал портал Delfi, 18 марта Национальный совет по электронным СМИ отклонил предложение о разрешении на показ новостей телеканала LTV7 на русском языке на "Первом Балтийском канале".

Представитель NEPLP Янис Эглитис пояснил, что в четверг совет провел голосование по просьбе ПБК транслировать новости LTV7 на русском языке с целью охвата большей аудитории меньшинства, которой LTV7 не достигает. Как сообщил Эглитис, ПБК был очень заинтересован в трансляции новостного контента, потому что своих новостей после закрытия программы "Латвийское время" ни на латышском, ни на русском языках уже больше года нет.

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