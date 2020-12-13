Печальный антирекорд: в Латвии за сутки от Covid-19 скончались 25 человек
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За прошедшие сутки сделан 5 391 анализ, 629 случаях результат оказался положительным, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). По данным специалистов, 25 человек скончались.

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Это самый высокий показатель смертности от коронавируса в Латвии с начала пандемии. Напомним, до этого максимальное количество умерших было зафиксировано 8 декабря, когда скончались 16 человек.

Из 25 человек один умерший был из возрастной группы 45 — 50 лет, 8 заболевших из группы 60 — 70 лет, еще девять из группы 70 — 80 лет, шестеро из группы 80 — 90 лет, один в возрасте старше 95 лет.

Как отмечает ЦПКЗ, всего за сутки был сделан 5 391 тест на Covid-19, 11,7% из которых оказались позитивными.

В целом, с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 25 675 человек.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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