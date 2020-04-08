Педагог: стоит отпустить детей на каникулы 1 мая, а начать учебу 1 августа

В этом году школьники, скорее всего, уже не вернутся к привычному формату обучения. Поэтому разумным решением было бы закончить учебный год 1 мая, а новый начать 1 августа, считает заместитель директора 1-й Ливанской средней школы и представитель Независимого общества образования Инесе Магдаленока. Она поделилась своим видением ситуации с Neatkarīgā rīta avīze.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

У удаленного обучения при всех недостатках обнаружилось одно преимущество, отмечает Магдаленока — в уроках активно участвуют все ученики, даже те, кто в классе обычно прячется за чужими спинами. В целом школьники оказались очень ответственными, сознательными и работают быстро.

Учителя находятся "в школе" 24/7 и пытаются дать каждому обратную связь. Они пытаются комбинировать привычные методы с инновационными и применять междисциплинарный подход, объединяя несколько предметов.

"На мой взгляд, то, сколько разных заданий придумывают учителя, можно оценить очень положительно. Используется и e-klase, и skolassoma.lv, и uzdevumi.lv. На уроках природоведения дети в прямом эфире наблюдают за гнездом орла и записывают наблюдения, на домоводстве могут оценить свое рабочее место, измерив высоту и другие параметры, и дать советы по его улучшению. На уроках истории учителя задают описать десять важнейших открытий в мире, объяснив свой выбор, на природоведении выращивают саженцы. Учителя используют и традиционные, и очень творческие методы, например, диктант по латышскому был записан в виде голосового сообщения в WhatsApp", — рассказала педагог.

По ее словам, учителя устают и многие уже ищут капли для глаз, потому что нужно постоянно сидеть перед монитором. "Но в этой ситуации бессмысленно искать виноватых", — добавила она.