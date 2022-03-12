Педагогам дошкольного образования планируют поднять зарплату до 970 евро
Foto: PantherMedia/Scanpix

Министерство образования и науки (МОН) планирует с 1 сентября установить заработную плату в размере 970 евро для воспитателей дошкольных учреждений, сообщили в министерстве.

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Зарплата педагогов дошкольного образования увеличивается по отношению к зарплате учителей других общеобразовательных заведений, которая с 1 сентября составит 900 евро.

С 1 сентября прошлого года минимальная ставка зарплаты для воспитателей дошкольных учреждений была увеличена до 872 евро, в то время как для других общеобразовательных учителей оплата труда учителей учреждений составляет 830 евро.

Министерство образования и науки сейчас работает в межведомственной рабочей группе, в которой также участвует Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA). Рабочая группа выполняет такие задачи, как разработка графиков повышения заработной платы педагогов, поиск решения по внутренней балансировке нагрузки воспитателей, сближение стоимости одного часа работы воспитателей дошкольных учреждений со стоимостью одного часа работы для других учителей. Планируется, что результатом работы рабочей группы станут конкретные достижимые показатели в период с 2023 по 2027 год.

Ранее стало известно, что Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) готовит заявление об оспаривании в Конституционном суде введенных в 2016 году постановлений Кабинета Министров, определяющих равные оклады для педагогов дошкольного образования и других педагогов общеобразовательной школы. LIZDA поясняет, что в действительности воспитатели дошкольных учреждений работают по шесть часов в день из-за рабочего времени учебных заведений, поэтому воспитатели получают только 80% от самой низкой зарплаты.

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