Педагоги и помогающий им персонал детских садов получат единоразовую доплату в размере 300 евро
Foto: LETA

Министерство финансов известило о том, что согласовало с правительством выделение 5,6 миллионов евро из госбюджета для доплат педагогам и вспомогательному персоналу детских садов в условиях пандемии Covid-19.

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Как отмечает LETA, изначально шла речь о 4,4 млн евро для этой цели, однако Минфин сумел договориться об увеличении данной суммы. Педагоги и предоставляющий услуги нянечек персонал каждый получат единоразовую доплату в размере 300 евро.

Ранее правительство выделило 69 млн евро из средств на непредвиденные расходы на доплаты медикам, занимающимся лечением и ограничением распространения Covid-19. Эта сумма рассчитана на период с 1 января по 31 марта.

Министерство здравоохранения объяснило, что из-за высокой заболеваемости Covid-19 продолжает расти число пациентов в больницах. Кроме того, дополнительную нагрузку оказывает тот факт, что медики сами болеют этой болезнью или вынуждены уходить в самоизоляцию. Из-за этого больницам не хватает ресурсов, а медики выгорают.

Чтобы мотивировать врачей, а также привлечь дополнительный медперсонал, медики и другой персонал, работающий с пациентами Covid-19 в стационарах, приемных отделениях, Службе неотложной медицинской помощи, практиках семейных врачей и Центре профилактики и контроля заболеваний, получат 100% доплату к месячной зарплате.

30% доплата предназначена работникам стационаров, занятых в решении вопросов и борьбе с последствиями эпидемии. Сотрудники Министерства здравоохранения и Национальной службы здравоохранения получат 50% доплату. Кроме того, доплаты предназначены фармацевтам.

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