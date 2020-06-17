Педагоги Латвии не исключают акций протеста, если преподавателям вузов не будут повышены зарплаты

Совет Латвийского профсоюза работников образования и науки намерен призвать депутатов Сейма и омбудсмена Юриса Янсонса обратиться в Конституционный суд, если не будет обеспечен прирост зарплат в вузах. Одновременно планируются и протесты.

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Как заявила агентству руководитель профсоюза Инга Ванага, профсоюз считает, что правительство, отложив рассмотрение вопроса о повышении зарплат преподавателей вузов, нарушило Конституцию. Она напомнила, что министр образования и науки Илга Шуплинска во вторник на заседании правительства подтвердила, что средства для повышения зарплат в вузах в этом году у министерства есть.

В течение недели профсоюз обобщит мнения вузов о том, к каким акциям протеста они готовы, а затем рассмотрит вопрос, когда и в какой форме они состоятся.

Как сообщалось, правительство вчера одобрило выделение 8,2 млн евро на повышение минимальной ставки заработной платы учителей с 750 до 790 евро, но пока не приняло решения о повышении зарплат преподавателей вузов, отложив этот вопрос до обсуждения госбюджета на следующий год.